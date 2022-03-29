Наслідки авіаудару в Миколаєві, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n168994-aviaudar-v-mykolaievi-vyyavleno-tila-troh-zagyblyh.html

Ракурс

По Миколаєву сьогодні, 29 березня, близько 08.45 було завдано ракетного удару. Влучання ракети призвело до руйнування центральної секції дев’ятиповерхової будівлі облдержадміністрації.

Станом на 12.00 рятувальники деблокували тіла трьох загиблих. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Також відомо про 22 постраждалих, з яких рятувальники вивільнили з-під завалів та передали до медиків «швидкої» 18 осіб.

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Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що більшість людей, які перебували в будівлі облдержадміністрації (від 50 до 100 осіб), дивом врятувалися під час цього ракетного удару.