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Ракурс
Техніку орків на Херсонщині захопили ЗСУ – фото трофеїв

Техніку орків на Херсонщині захопили ЗСУ — фото трофеїв

29 бер 2022, 12:47
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Війна в Україні з російськими окупантами триває. У Херсонській області Збройні сили захопили техніку ворога.

Відповідними фотографіями 29 березня поділилися в телеграм-каналі «Останній блокпост», який ведуть українські захисники.

Херсонська область, нові трофеї від русні для наших солдат, — йдеться в дописі.

Нагадаємо, днями російські окупанти у Херсоні вдерлися до офісу Представництва президента України в АР Крим.



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Як відомо, «друга армія світу» виявилася таким самим фейком, як і всі новини з російського телевізора. Всього за місяць окупаційні війська втратили в Україні більше особового складу і техніки, ніж за 10 років війни в Афганістані.

Втрати ворога перевищують також втрати росіян в обох чеченських війнах. ЗСУ знищили шість російських генералів, а міністра оборони рф сергія шойгу ніхто не бачив уже майже два тижні.

Джерело: Ракурс


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