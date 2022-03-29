Техніку орків на Херсонщині захопили ЗСУ – фото трофеїв

https://racurs.ua/ua/n168993-tehniku-orkiv-na-hersonschyni-zahopyly-zsu-foto-trofeyiv.html

Ракурс

Війна в Україні з російськими окупантами триває. У Херсонській області Збройні сили захопили техніку ворога.

Відповідними фотографіями 29 березня поділилися в телеграм-каналі «Останній блокпост», який ведуть українські захисники.

Херсонська область, нові трофеї від русні для наших солдат, — йдеться в дописі.

Нагадаємо, днями російські окупанти у Херсоні вдерлися до офісу Представництва президента України в АР Крим.

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Як відомо, «друга армія світу» виявилася таким самим фейком, як і всі новини з російського телевізора. Всього за місяць окупаційні війська втратили в Україні більше особового складу і техніки, ніж за 10 років війни в Афганістані.

Втрати ворога перевищують також втрати росіян в обох чеченських війнах. ЗСУ знищили шість російських генералів, а міністра оборони рф сергія шойгу ніхто не бачив уже майже два тижні.