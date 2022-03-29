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Ракурс
Євген Обединський загинув у Маріуполі, фото: Євген Скиба

У Маріуполі загинув капітан Національної збірної з водного поло

29 бер 2022, 12:28
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У Маріуполі 17 березня загинув неодноразовий чемпіон України з водного поло, капітан національної збірної Євген Обединський.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомляє прес-служба Маріупольської міськради з посиланням на батька загиблого.

Загинув мій син Женя. Світла і добра людина, батько трьох дітей. Був чуйним сином, братом, батьком, другом, відмінним спортсменом, майстром спорту, неодноразовим чемпіоном України у складі команди «Іллічівець», капітаном національної збірної України, — повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці батько загиблого.



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Зазначається, що до масштабного російського нападу на Україну спортсмен боровся з хворобою — пухлиною мозку.

Джерело: Ракурс


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