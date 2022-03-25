Внаслідок авіаудару по Драмтеатру в Маріуполі загинуло 300 людей – міськрада

https://racurs.ua/ua/n168846-vnaslidok-aviaudaru-po-dramteatru-v-mariupoli-zagynulo-300-ludey-miskrada.html

Ракурс

Під завалами Маріупольського драматичного театру загинуло близько 300 людей.

У приміщенні театру ховалися мирні мешканці міста, переважно жінки та діти. Про це в п’ятницю, 25 березня, повідомила Маріупольська міська рада.

Від очевидців з’явилася інформація про те, що у драматичному театрі Маріуполя внаслідок бомбардування російським літаком загинуло близько 300 людей. До останнього не хочеться вірити у цей жах. До останнього хочеться вірити, що всім удалося врятуватися, — йдеться в повідомленні.

У міськраді додали, що до останнього хотіли вірити, що всім вдалося врятуватися, але слова тих, хто був усередині будівлі на момент цього терористичного акту, говорять про протилежне.

.

Нагадаємо, 16 березня в Маріуполі внаслідок влучення авіабомби було зруйновано Драматичний театр, який був найбільшим укриттям для городян, що втратили житло через військову атаку Росії на Україну.

Окупантів не зупинив напис «Діти» у дворі будівлі, який було видно з неба. Через жорсткі бої, які тривали поруч, рятувальники тривалий час не могли дістатися завалів. Тривалий час офіційної інформації про загиблих чи поранених під завалами театру не було.