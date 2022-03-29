Рашисти вбили близько 400 цивільних у Чернігові – мер

https://racurs.ua/ua/n168991-rashysty-vbyly-blyzko-400-cyvilnyh-u-chernigovi-mer.html

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У Чернігові воєнні злочинці з росії вбивають мирне населення. За словами мера міста Владислава Атрошенка, кількість жертв серед цивільного населення може сягати до 400 осіб.

У нас загинуло вже більш як 350 людей… Це не остаточні дані. У нас зараз перепризначений начальник обласного управління охорони здоров’я. Я сподіваюсь, ми матимемо детальніші дані. Я думаю, що ця кількість наближається до 400, — сказав міський голова під час телемарафону.

Атрошенко також повідомив, що в лікарнях Чернігова наразі перебуває близько 400 поранених.

Нагадаємо, в місті безперестанку тривають обстріли. Зокрема, вночі 23 березня російські окупанти скинули авіабомби на автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.

Так російські війська перетворили Чернігів на свого заручника, а місцевих жителів планували «евакуювати» до Курської області.

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Уранці 28 березня російські війська вкотре обстріляли Чернігів, а також передмістя Ніжина Чернігівської області.

В Чернігові росіяни свідомо обстрілюють мирних жителів. В місті відсутнє електропостачання, теплопостачання та водопостачання через ураження об'єктів критичної інфраструктури та активних бойових дій.