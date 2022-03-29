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Три ракети збили на Львівщині – голова ОВА
Три ракети збили на Львівщині — голова ОВАhttps://racurs.ua/ua/n168990-try-rakety-zbyly-na-lvivschyni-golova-ova.htmlРакурс
Війна в Україні триває. У Золочівському районі Львівської області протиповітряна оборона збила три ракети, які випустили рашисти.
В результаті загорілася трава, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Загрози для жителів району нема. Жертв немає, — сказав він..
Протягом минулої доби, 28 березня, у Львівській області сирени тричі сповіщали про повітряну тривогу: попереджали про загрозу ракетного удару.
Нагадаємо 29 березня армія російської федерації поцілила у приміщення облдержадміністрації Миколаєва. Окупанти зруйнували пів будівлі — від дев’ятого до першого поверху.
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