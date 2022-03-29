Кулеба закликав світ криміналізувати символ «Z»

У МЗС України закликали криміналізувати символ «Z», фото: URA.news

https://racurs.ua/ua/n168989-kuleba-zaklykav-svit-kryminalizuvaty-symvol-z.html

Ракурс

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, закликав країни світу запровадити кримінальну відповідальність за використання символу «Z», який став способом публічної підтримки російського нападу на Україну.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому сьогодні, 29 березня, на сторінці Кулеби у Твіттері.

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Я закликаю всі держави криміналізувати використання символу «Z» як спосіб публічної підтримки загарбницької війни Росії проти України, — наголосив Кулеба. — «Z» означає російські військові злочини, розбомблені міста, тисячі вбитих українців. Громадська підтримка цього варварства має бути заборонена.

Нагадаємо, символ «Z» окупанти також використовують для позначення своєї техніки. Раніше вже були помічені паралелі між цим символом, та позначками, які використовували нацисти у роки Другої світової війни.