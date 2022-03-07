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На свою техніку російські окупанти наносять нацистські позначки, фото: СБУ
Окупанти використовують нацистські позначки — СБУhttps://racurs.ua/ua/n168057-okupanty-vykorystovuut-nacystski-poznachky-sbu.htmlРакурс
Російські окупанти на своїй техніці використовують нацистські позначки.
Зокрема, це стосується знаку «Z», повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що в роки Другої світової війни літерою «Z» у нацистському концентраційному таборі Заксенхаузен позначали будівлю, де здійснювалися масові вбивства.
На цій «Станції «Z» розміщувався крематорій з чотирма печами, в якому нацисти спалювали тіла в’язнів, — зазначають у СБУ. — У 1943 році там була також прибудована газова камера. Транспорт з людьми направляли безпосередньо до цієї споруди, минаючи реєстрацію в таборі.
У спецслужбі наголошують, що вже зрозуміло, чим саме надихалися російські окупанти, плануючи знищення України та мирного населення.
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Але і кінець нацистського режиму ми також пам’ятаємо, — додають в СБУ. — Окупантів чекає повний розгром і Гаазький трибунал!
Нагадаємо, нещодавно на російській військовій техніці в тимчасово окупованому Криму було помічено новий знак.