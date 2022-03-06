На російській військовій техніці помічено новий знак

Новий знак помічено на російській військовій техніці, фото: прокуратура АР Крим

https://racurs.ua/ua/n167999-na-rosiyskiy-viyskoviy-tehnici-pomicheno-novyy-znak.html

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Новий знак помітили на російській військовій техніці в тимчасово окупованому Криму.

Цей знак нагадує пісочний годинник, повідомляє прес-служба прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

У відомстві наголошують, що ворог перетворює Кримській півострів на повноцінну військову базу. Так, на півночі півострова окупанти 24 лютого встановили пускові установки на подвір’ї приватних будинків.

Зазначається, що лікарні міст Армянськ, Красноперекопськ та Джанкой вже переповнені пораненими російськими військовими.

В кожному десь 1000−1500 поранених. У ці лікарні приймають лише військових, цивільні змушені звертатися або до приватних клінік або їхати в бік Сімферополя, — наголошують у відомстві.



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Також встановлено, що у списку полонених російських військових є 10 мешканців Криму.