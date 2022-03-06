Втрати росіян назвали у ЗСУ

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Знищена російська техніка, фото: «Алчевськ UA»
Втрати росіян назвали у ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n167998-vtraty-rosiyan-nazvaly-u-zsu.htmlРакурс
Російські війська зазнають значних втрат у значній силі та техніці.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Орієнтовні втрати окупантів за період з 24 лютого по 6 березня становлять:
- понад 11 тис. осіб особового складу;
- 285 танків;
- 985 ББМ;
- 109 артилерійських систем;
- 50 РСЗВ;
- 21 одиниця засобів ППО;
- 44 літаки;
- 48 гелікоптерів;
- 447 одиниць автомобільної техніки;
- два легкі швидкісні катери;
- 60 цистерн з ППМ;
- чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Зазначається, що ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників «русского міра».
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Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні можуть створити табори для військовополонених росіян.