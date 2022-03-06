Втрати росіян назвали у ЗСУ

Знищена російська техніка, фото: «Алчевськ UA»

https://racurs.ua/ua/n167998-vtraty-rosiyan-nazvaly-u-zsu.html

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Російські війська зазнають значних втрат у значній силі та техніці.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Орієнтовні втрати окупантів за період з 24 лютого по 6 березня становлять:

понад 11 тис. осіб особового складу;

285 танків;

985 ББМ;

109 артилерійських систем;

50 РСЗВ;

21 одиниця засобів ППО;

44 літаки;

48 гелікоптерів;

447 одиниць автомобільної техніки;

два легкі швидкісні катери;

60 цистерн з ППМ;

чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Зазначається, що ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників «русского міра».

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Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні можуть створити табори для військовополонених росіян.