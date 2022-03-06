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Ракурс
Уничтоженная российская техника, фото: «Алчевск UA»

Потери россиян назвали в ВСУ

6 мар 2022, 09:59
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Російські війська зазнають значних втрат у значній силі та техніці.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Орієнтовні втрати окупантів за період з 24 лютого по 6 березня становлять:

  • понад 11 тис. осіб особового складу;
  • 285 танків;
  • 985 ББМ;
  • 109 артилерійських систем;
  • 50 РСЗВ;
  • 21 одиниця засобів ППО;
  • 44 літаки;
  • 48 гелікоптерів;
  • 447 одиниць автомобільної техніки;
  • два легкі швидкісні катери;
  • 60 цистерн з ППМ;
  • чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Зазначається, що ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників «русского міра».



.

Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні можуть створити табори для військовополонених росіян.

Источник: Ракурс


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