Пленных россиян могут разместить в лагерях, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n167995-lagerya-dlya-voennoplennyh-rossiyan-mogut-sozdat-v-ukraine-arestovich.html

Ракурс

В Україні можуть створити табори для військовополонених росіян.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про це в інтерв’ю російському журналісту Марку Фейгіну.

За словами Арестовича, йдеться вже про сотні полонених окупантів та пособників РФ, яких вже не вдається утримувати як затриманих чи заарештованих. Наразі частину з них утримують у передових підрозділах, звідки їх важко вивезти через бої, частина перебуває в утриманні у центральних органів влади, частина — в різних місцях в областях.

Наразі ми вже організовуємо централізоване утримання полонених згідно з законами Женевської конвенції, яких, до речі, досить багато, і ці умови не прості для організації. Але мова вже про табори, бо для такої кількості (військовополонених — ред.) необхідно створювати табори, — наголосив Арестович.

При цьому точної цифри військовополонених Арестович не назвав. Відомо лише, що їхня кількість щоденно збільшується.

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Нагадаємо, вчора, 5 березня, затримали російського пілота, який бомбив Чернігів.