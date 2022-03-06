Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пленных россиян могут разместить в лагерях, фото: «Новинарня»

Лагеря для военнопленных россиян могут создать в Украине — Арестович

6 мар 2022, 08:24
999

В Україні можуть створити табори для військовополонених росіян.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про це в інтерв’ю російському журналісту Марку Фейгіну.

За словами Арестовича, йдеться вже про сотні полонених окупантів та пособників РФ, яких вже не вдається утримувати як затриманих чи заарештованих. Наразі частину з них утримують у передових підрозділах, звідки їх важко вивезти через бої, частина перебуває в утриманні у центральних органів влади, частина — в різних місцях в областях.

Наразі ми вже організовуємо централізоване утримання полонених згідно з законами Женевської конвенції, яких, до речі, досить багато, і ці умови не прості для організації. Але мова вже про табори, бо для такої кількості (військовополонених — ред.) необхідно створювати табори, — наголосив Арестович.

При цьому точної цифри військовополонених Арестович не назвав. Відомо лише, що їхня кількість щоденно збільшується.



.

Нагадаємо, вчора, 5 березня, затримали російського пілота, який бомбив Чернігів.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров