Помощь Украине - иностранцы бронируют жилье в Украине на Airbnb, не планируя приезжать

https://racurs.ua/n167994-pomosch-ukraine-inostrancy-broniruut-jile-v-ukraine-na-airbnb-ne-planiruya-priezjat.html

Ракурс

Новий вид допомоги Україні опанували іноземці. Вони масово бронюють житло в Україні через сервіс Airbnb — так вони хочуть підтримати українців грошима.

За 48 годин уже зібрали 1,9 млн дол.

Сервіс оренди житла приймає замовлення на житло в Україні від людей, які не збираються зупинятися у житлі, а просто хочуть підтримати грошима змучених війною українців, повідомляє Bloomberg.

Гендиректор Airbnb Брайана Ческі написав у Твіттер, що на 2−3 березня в Україні було заброньовано близько 61 тис. ночей. На користувачів у США, Великій Британії та Канаді припадає майже три чверті від загальної кількості бронювань.

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Система Airbnb тимчасово відмовилася від комісійних платежів з гостей та господарів під час бронювання в Україні.

Раніше Airbnb заявила, що пропонує безплатне короткострокове житло для 100 тис. українських біженців, які рятуються від російського вторгнення, і працюватиме із сусідніми європейськими державами, щоб забезпечити довгострокове проживання.