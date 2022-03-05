Над Черниговом сбили самолеты рашистов, один из пилотов бомбил Сирию - видео допроса

https://racurs.ua/n167978-nad-chernigovom-sbili-samolety-rashistov-odin-iz-pilotov-bombil-siriu-video-doprosa.html

Ракурс

Військові Збройних сил України збили два літака Су-25 (штурмовик) з ПЗРК «Ігла». Один з них впав в районі Корюковки-Мени, інший — на околицях Чернігова.

Про це повідомляє ОК «Північ» на своїй Фейсбук-сторінці. Один з літаків майже три дні нещадно бомбив Чернігів і вбивав українців. Іншого пілота — затримано.

Українські військові знайшли у збитому літаку документи, а СБУ опублікувала відео допиту та фото.

На відео СБУ — збитий російський пілот, один із «асів» путіна, який за свої звірства в Сирії був удостоєний аудієнцією з Башаром Асадом. Ви можете побачити їхнє спільне фото у нарізці нижче, — йдеться у повідомленні СБУ.

Як виявилося, для нього бомбити цивільні міста — не нова справа. Як пояснює сам злочинець, він не думає про такі поняття як «житлові будинки і квартали»: «Є просто цілі з координатами…»

Літак, який збили над Черніговом 5 березня, обстрілював місто фугасно-авіаційними бомбами — ФАБ-500. 500 — це вага, бомби важать півтонни.

Біля збитого літака, який впав уздовж проїжджої частини вулиці, знайшли ще три такі бомби, які не розірвалися.

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Падіння літака спровокувало пожежі в кількох приватних будинках, наразі там працюють рятувальники. Врятовано дві людини, з них одна дитина. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.