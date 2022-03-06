Україна вже 11-й день чинить опір російській агресії, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n167997-vorog-planuie-zahopyty-dambu-kanivskoyi-ges-genshtab.html

Ракурс

Україна вже 11-й день опирається російській агресії.

Окупанти наразі зосереджують основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Миколаєва, виході на адміністративні кордони у Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також, за наявною в українських військових інформацією, окупанти мають намір захопити дамбу Канівської ГЕС.

У Генштабі фіксують такі наміри російських військ:

ворог не облишає спроб виходу на південно-західну околицю Києва. Відбувається перегрупування російських військ на броварському напрямку, де окупанти намагаються підійти до траси Бровари — Ірпінь;

у напрямку Козельця Чернігівської області зафіксовано переміщення до 100 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема ТГС-1 «Буратіно». Також російські підрозділи висунулися для наступу на Чернігів та Ніжин;

на слобожанському напрямку угруповання військ після численних втрат проводить перегрупування, щоб відновити наступ на Лубни, Полтаву та Харків;

на миколаївському напрямку російські десантники протягом дня вели наступ поблизу Миколаєва, але не досягли успіху і зазнали значних втрат;

на запорізькому напрямку противник за підтримки авіації веде наступ на Запоріжжя, у напрямку Нової Одеси та Миколаєва.

Зазначається, що літаки, які завдають ударів по Київській та Житомирській областях, діють з розташованих на території Білорусі аеродромів Барановичі, Лунинець та Ліда.

Крім того, бомбардувальники Су-34 з аеродрому Бутурліновка наносили авіаційні удари по українській інфраструктурі у районі міста Суми, — зазначається в повідомленні.



.



Підрозділи білоруських Збройних сил наразі зосереджуються в районах населених пунктів Грушка (Малоритський район) та Хотислав.

Також зафіксовано перебування у підвищеній ступені бойової готовності підрозділів оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки, проте морально-психологічний стан їхнього особового складу цих перебуває на низькому рівні.