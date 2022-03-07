Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Зрадника, який передавав інформацію ворогу, затримали в Рівному

Зрадника, який передавав інформацію ворогу, затримали в Рівному

7 бер 2022, 13:17
999

У Рівному затримали чоловіка, який передавав інформацію ворожим спецслужбам, його підозрюють у державній зраді.

Наразі вирішується питання оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомили у прес-службі Рівненської обласної прокуратури.

Встановлено, що чоловік до запровадження воєнного стану та в період його дії передавав представникам держави-окупанта відомості щодо особистих транспортних засобів військовослужбовців ОК «Захід» ЗСУ.

Також він інформував ворога про місце розташування та шляхи проникнення до військової частини розташованої у місті Дубно Рівненської області.

Окрім того, чоловік у період воєнного стану інформував про рух вантажних локомотивів по станції Рівне.



.

Триває досудове розслідування. Згідно з санкцією статті за такий злочин передбачене покарання — позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів