Предателя, который передавал информацию врагу, задержали в Ровно

https://racurs.ua/n168056-predatelya-kotoryy-peredaval-informaciu-vragu-zaderjali-v-rovno.html

Ракурс

У Рівному затримали чоловіка, який передавав інформацію ворожим спецслужбам, його підозрюють у державній зраді.

Наразі вирішується питання оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це повідомили у прес-службі Рівненської обласної прокуратури.

Встановлено, що чоловік до запровадження воєнного стану та в період його дії передавав представникам держави-окупанта відомості щодо особистих транспортних засобів військовослужбовців ОК «Захід» ЗСУ.

Також він інформував ворога про місце розташування та шляхи проникнення до військової частини розташованої у місті Дубно Рівненської області.

Окрім того, чоловік у період воєнного стану інформував про рух вантажних локомотивів по станції Рівне.

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Триває досудове розслідування. Згідно з санкцією статті за такий злочин передбачене покарання — позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.