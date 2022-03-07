Международный суд ООН начал слушания о геноциде по иску Украины против РФ

Международный суд ООН начал слушания. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n168055-mejdunarodnyy-sud-oon-nachal-slushaniya-o-genocide-po-isku-ukrainy-protiv-rf.html

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Міжнародний суд ООН в понеділок, 7 березня, розпочав слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень у геноциді.

Сьогодні українська делегація представляє служителям Феміди правову позицію в справі проти РФ, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Росія маніпулює міжнародним правом та, зокрема, згаданою Конвенцією, яка є фундаментальним міжнародним договором у сфері захисту прав людини, та використала її для збройної агресії проти України — зазначили в дипломатичному відомстві.



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Українська сторона просить Міжнародний суд ООН призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття:

РФ має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України;

РФ повинна невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі почав розслідувати воєнні злочини і злочини проти людяності російських солдатів в Україні. Служителі Феміди отримали звернення від 39 країн про ситуацію в Україні, а це дозволило почати розслідування ситуації в Україні у період з 21 листопада 2013 року.