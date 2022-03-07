Часть ФЛП в Украине полностью освобождают от налогов

В Украине часть ФЛП освободят от налогов

https://racurs.ua/n168054-chast-flp-v-ukraine-polnostu-osvobojdaut-ot-nalogov.html

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Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про створення спеціального пакету допомоги бізнесу та виробникам:

ФОПи першої та другої груп повністю звільняються від сплати єдиного соціального внеску;

підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав Збройних сил та інших захисних формувань, у тому числі тероборони.

Усе це — на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення, — пояснив Зеленський.

Окрім того, відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.

Усі керівники центральної влади мають чітке завдання: розробити таку систему дій, щоб відновлення України було швидким та орієнтувалося на людей, на те, щоб ми всі повернулися до звичайної роботи, коли повернемо наш мир, — зазначив він.



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Окрім того, на цей термін заявлено звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної і комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії.

Зеленський зазначив, що це лише перша частина великого пакету урядової підтримки.