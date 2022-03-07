Частина ФОПів в Україні повністю звільняється від податків

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В Україні частину ФОПів звільнять від податків
Частина ФОПів в Україні повністю звільняється від податківhttps://racurs.ua/ua/n168054-chastyna-fopiv-v-ukrayini-povnistu-zvilnyaietsya-vid-podatkiv.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про створення спеціального пакету допомоги бізнесу та виробникам:
- ФОПи першої та другої груп повністю звільняються від сплати єдиного соціального внеску;
- підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників, які були призвані до лав Збройних сил та інших захисних формувань, у тому числі тероборони.
Усе це — на час воєнного стану та ще мінімум на рік після його завершення, — пояснив Зеленський.
Окрім того, відтерміновується сплата податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.
Усі керівники центральної влади мають чітке завдання: розробити таку систему дій, щоб відновлення України було швидким та орієнтувалося на людей, на те, щоб ми всі повернулися до звичайної роботи, коли повернемо наш мир, — зазначив він..
Окрім того, на цей термін заявлено звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної і комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії.
Зеленський зазначив, що це лише перша частина великого пакету урядової підтримки.