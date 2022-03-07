Вагони з продуктами відправили до чотирьох постраждалих областей. Фото: rayon.in.ua

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Продуктову допомогу відправила влада до Харківської, Донецької, Луганської та Київської областей.

Це соціальні продукти для найбільш постраждалих від війни та людей вразливих категорій. У ці регіони відправили сім вагонів. На черзі перебувають Чернігівська, Херсонська та Сумська області. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Минулого тижня ми розпочали постачання продуктових наборів в три області, де була найбільш нагальна потреба в підтримці людей. Цього тижня розширюємо охоплення. Сьогодні завантажують перші сім вагонів, які попрямують до Харківської області. Наступний етап — намагатимемось забезпечити доставку до Чернігівської, Херсонської та Сумської областей, — зазначила Лазебна.

За словами міністра, влада постійно тримає зв’язок з місцевими військово-цивільними адміністраціями, які збирають потреби та забезпечують роздачу наборів. Станом на 7 березня зібрано понад 400 т різноманітних продуктів. Це — крупи, макарони, м’ясні консерви, олія, цукор, борошно, варення.

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Зазначається, що найбільша перешкода у доставці продуктів полягає у відсутності гуманітарних коридорів до місць, де ідуть найактивніші бойові дії. Для їх організації Київ працює з усіма міжнародними партнерами.

Нагадаємо, в уряді заявляли, що влада України спростила всі можливі процедури для постачальників та отримувачів гуманітарної допомоги для того, щоб вона надходила вчасно. Митниці, логістичні склади працюють на повну.