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Україна отримала 3 тис. 500 т гуманітарної допомоги за добу. Фото: Укрінформ

Україна отримала 3 тис. 500 т гуманітарної допомоги за добу

5 бер 2022, 15:14
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В Україну за минулу добу, 4 березня, ввезли 3 тис. 500 т гуманітарної допомоги.

Українська влада спростила всі можливі процедури для постачальників та отримувачів гуманітарної допомоги для того, щоб вона надходила вчасно. Митниці, логістичні склади працюють на повну. Обласні військово-цивільні адміністрації та координаційні штаби напрацювали алгоритми роботи з гуманітарною допомогою від поширення за кордоном інформації про потреби, перетину кордону, обробки на логістичних складах до взаємодії з неурядовими гуманітарними організаціями та логістики Україною, яка необхідна, щоб доставити вантаж у точку, де його потребують. Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

В результаті, обсяги допомоги зростають щодоби. Якщо 3 березня надійшло 2 тис. 500 т гуманітарної допомоги, то 4 березня — вже 3 тис. 500 т, — зазначила вона.

В Україну доставили продукти харчування, одяг, засоби особистої гігієни, медикаменти та медичне обладнання, інші товари, необхідні для задоволення життєвих потреб людей, які вимушено змінили місця проживання, постраждали від воєнних дій, а також тих, які доєднались до територіальної оборони.



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Міністерство нагадало, що нині при ввезенні на територію України гуманітарної допомоги:

  • не потрібно отримувати окреме рішення про визнання вантажа гуманітарною допомогою,
  • отримувач не обов’язково має бути включеним до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги,
  • пропуск відбувається без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності,
  • митна та прикордонна служби забезпечують невідкладний пропуск через Державний кордон України гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що Тайвань приєднується до антиросійських санкцій та відправляє до України гуманітарну допомогу — 27 т медикаментів.

Джерело: Ракурс


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