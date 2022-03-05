Україна отримала 3 тис. 500 т гуманітарної допомоги за добу. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n167973-ukrayina-otrymala-3-tys-500-t-gumanitarnoyi-dopomogy-za-dobu.html

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В Україну за минулу добу, 4 березня, ввезли 3 тис. 500 т гуманітарної допомоги.

Українська влада спростила всі можливі процедури для постачальників та отримувачів гуманітарної допомоги для того, щоб вона надходила вчасно. Митниці, логістичні склади працюють на повну. Обласні військово-цивільні адміністрації та координаційні штаби напрацювали алгоритми роботи з гуманітарною допомогою від поширення за кордоном інформації про потреби, перетину кордону, обробки на логістичних складах до взаємодії з неурядовими гуманітарними організаціями та логістики Україною, яка необхідна, щоб доставити вантаж у точку, де його потребують. Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

В результаті, обсяги допомоги зростають щодоби. Якщо 3 березня надійшло 2 тис. 500 т гуманітарної допомоги, то 4 березня — вже 3 тис. 500 т, — зазначила вона.

В Україну доставили продукти харчування, одяг, засоби особистої гігієни, медикаменти та медичне обладнання, інші товари, необхідні для задоволення життєвих потреб людей, які вимушено змінили місця проживання, постраждали від воєнних дій, а також тих, які доєднались до територіальної оборони.

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Міністерство нагадало, що нині при ввезенні на територію України гуманітарної допомоги:

не потрібно отримувати окреме рішення про визнання вантажа гуманітарною допомогою,

отримувач не обов’язково має бути включеним до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги,

пропуск відбувається без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності,

митна та прикордонна служби забезпечують невідкладний пропуск через Державний кордон України гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, 1 березня стало відомо, що Тайвань приєднується до антиросійських санкцій та відправляє до України гуманітарну допомогу — 27 т медикаментів.