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Ракурс
Москва і Пітер залишилися без важкого люксу - з Росії йдуть дорогі бренди одягу

Москва і Пітер залишилися без важкого люксу — з Росії йдуть дорогі бренди одягу

5 бер 2022, 15:14
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У російських зірок — істерика, адже з країни масово йдуть всі люксові бренди одягу. Відтепер перед ними постане вибір: носити китайську підробку, або переходити на білоруський трикотаж. Обраним пощастить налагодити контрабандні канали брендового одягу по потрійній ціні.

Через розв’язану Путіним війну в Україні модні конгломерати LVMH (бренди Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Guerlain, Moet & Chandon, Hennessy, Chaumet) та Kering (Gucci, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Gucci, Alexander McQueen) масово закривають свої магазини в РФ.

Ювелірний дім Cartier уже закрив свої магазини. Йдуть з країни-агресора і бренди одягу середнього сегменту. Відомий британський бренд Marks & Spencer припинив постачання своєї продукції до РФ і заявив про переказ грошей на потреби українських біженців.



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Припиняє онлайн та офлайн-торгівлю в Росії також і світовий виробник одягу Inditex (це бренди Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho). Ще раніше з країни пішов бренд H&M.

Джерело: Ракурс


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