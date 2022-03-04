Задержали предателя, «сдавшего» военный аэродром в Луцке

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Россия 24 февраля обстреляла военный аэродром в Луцке, видео скриншот
Задержали предателя, «сдавшего» военный аэродром в Луцкеhttps://racurs.ua/n167937-zaderjala-predatelya-sdavshego-voennyy-aerodrom-v-lucke.htmlРакурс
СБУ затримали зрадника, завдяки «допомозі» якого ворог з ракет обстріляв військовий аеродром у Луцьку, що призвело до тотальної руйнації інфраструктури летовища.
Після обстрілу зрадник доповів про результат удару в Росію, повідомляє прес-центр СБУ.
Також зрадник протягом 24−28 лютого він постійно «зливав» інформацію про результати вторгнення російських військ на Волинь.
За словами зрадника, він в інтернеті познайомився з російським військовим офіцером, який працював на спецслужби РФ. За завданням ворога, зрадник передавав ворожим спецслужбам інформацію про:
- типи і кількість військових літаків;
- місця дислокації літаків;
- тренувальні польоти;
- особисті дані військовослужбовців аеродрому.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада), йому загрожує до 15 років ув’язнення.
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Нагадаємо 24 лютого, в день початку масштабного російського нападу на Україну, аеродром у Луцьку став однією з перших цілей, атакованих ворогом.