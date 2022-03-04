Microsoft приостанавливает продажу товаров услуг в России, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n167936-microsoft-ostanavlivaet-prodaju-produktov-i-uslug-v-rossii.html

Ракурс

Американський IT-гігант Microsoft призупиняє продажі товарів і надання послуг у Росії через здійснювану цією країною масштабну агресію проти України.

Про це сьогодні, 4 березня, повідомляється у блозі компанії.

Як і вся решта світу, ми в жаху, гніві та засмученні у зв’язку з фотографіями та новинами, які надходять із війни в Україні, і засуджуємо це невиправдане, неспровоковане та незаконне вторгнення Росії, — наголошує президент Microsoft Бред Сміт.

Сьогодні ми оголошуємо, що призупинимо всі нові продажі продуктів і послуг Microsoft у Росії, — додав він.

У компанії зазначають, що свої дії на допомогу Україні координують з урядами США, ЄС та Великої Британії.

Найбільш значущим напрямом нашої роботи, безумовно, є захист кібербезпеки України, — зазначається в повідомленні. — З початку війни ми вжили заходів проти російських позиціонуючих, руйнівних чи деструктивних заходів щодо більш ніж 20 українських урядових організацій, організацій ІТ та фінансового сектору. Ми також вжили заходів проти кібератак, спрямованих ще на кілька цивільних об'єктів.

Крім того, у Microsoft зазначають, що співпрацюють з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та численними агентствами ООН, щоб допомогти українським біженцям.

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Як і багато інших, ми підтримуємо Україну та закликаємо до відновлення миру, поваги суверенітету України та захисту її народу, — наголошує Сміт.

2 березня ще одна впливова американська комп’ютерна корпорація — Oracle, заявила про призупинення операцій з РФ.