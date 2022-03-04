Терпи, моя красавица – россиянам отменяют рейсы даже в бессанкционные страны

https://racurs.ua/n167923-terpi-moya-krasavica-rossiyanam-otmenyaut-reysy-daje-v-bessankcionnye-strany.html

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Из-за агрессивной политики России все больше западных компаний покидают российский рынок. Французский дом моды Hermes также приостанавливает продажи на территории России.

Бренд известен своими предметами роскоши, производимыми вручную. Также о прекращении своих продаж на территории РФ объявила австрийская компания Swarovski, пишет «Экономическая правда».

Компания специализируется на производстве россыпных кристаллов, украшений, кристаллических фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней.

Ранее свою деятельность в России приостановили IKEA, H&M, Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие иностранные компании.

Тем временем российская авиакомпания S7 сообщила на сайте, что отменила рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Египет, Таиланд, Южную Корею. Ранее она отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта.

Власти перечисленных стран, в отличие от Евросоюза, не закрывали воздушное пространство для российских авиакомпаний из-за войны в Украине.

Однако недавно были сообщения о нескольких случаях ареста самолетов российских перевозчиков за рубежом. Boeing 737 авиакомпании «Победа» был арестован в аэропорту Стамбула, Boeing 777 Nordwind — в Мехико.

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Источник: «Экономическая правда»