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Терпи, моя красавица – россиянам отменяют рейсы даже в бессанкционные страны
Терпи, моя красавица — россиянам отменяют рейсы даже в бессанкционные страныhttps://racurs.ua/n167923-terpi-moya-krasavica-rossiyanam-otmenyaut-reysy-daje-v-bessankcionnye-strany.htmlРакурс
Из-за агрессивной политики России все больше западных компаний покидают российский рынок. Французский дом моды Hermes также приостанавливает продажи на территории России.
Бренд известен своими предметами роскоши, производимыми вручную. Также о прекращении своих продаж на территории РФ объявила австрийская компания Swarovski, пишет «Экономическая правда».
Компания специализируется на производстве россыпных кристаллов, украшений, кристаллических фигурок и огранке синтетических и природных драгоценных камней.
Ранее свою деятельность в России приостановили IKEA, H&M, Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и другие иностранные компании.
Тем временем российская авиакомпания S7 сообщила на сайте, что отменила рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Египет, Таиланд, Южную Корею. Ранее она отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта.
Власти перечисленных стран, в отличие от Евросоюза, не закрывали воздушное пространство для российских авиакомпаний из-за войны в Украине.
Однако недавно были сообщения о нескольких случаях ареста самолетов российских перевозчиков за рубежом. Boeing 737 авиакомпании «Победа» был арестован в аэропорту Стамбула, Boeing 777 Nordwind — в Мехико.
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Источник: «Экономическая правда»