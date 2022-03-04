Терпи, моя красавица – росіянам скасовують рейси навіть до безсанкційних країн

https://racurs.ua/ua/n167923-terpy-moya-krasavyca-rosiyanam-skasovuut-reysy-navit-do-bezsankciynyh-krayin.html

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Через агресивну політику Росії все більше західних компаній покидають російський ринок. Французький будинок моди Hermes також припиняє продажі на території Росії.

Бренд відомий своїми предметами розкоші, які виробляються вручну. Також про припинення своїх продажів на території РФ оголосила австрійська компанія Swarovski, пише «Економічна правда».

Компанія спеціалізується на виробництві розсипних кристалів, прикрас, кристалічних фігурок та ограновуванні синтетичних та природних дорогоцінних каменів.

Раніше свою діяльність у Росії призупинили IKEA, H&M, Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson та інші іноземні компанії.

Тим часом російська авіакомпанія S7 повідомила на сайті, що скасувала рейси до Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизії, Єгипту, Таїланду, Південної Кореї. Раніше вона скасувала всі рейси до Європи з 26 лютого до 13 березня.

Влада цих країн, на відміну від Євросоюзу, не закривали повітряний простір для російських авіакомпаній через війну в Україні.

Проте недавно стало відомо про кілька випадків арешту літаків російських перевізників за кордоном. Boeing 737 авіакомпанії «Победа» був заарештований в аеропорту Стамбула, Boeing 777 Nordwind — в Мехіко.

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Джерело: «Економічна правда»