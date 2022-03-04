Олексій Арестович, фото: тренинг-центр «Акцент»

https://racurs.ua/ua/n167922-rosiya-postupovo-znyjuie-vymogy-arestovych.html

Ракурс

РФ поступово знижує вимоги. Це свідчить, що окупанти розуміють, що досягнути політичних цілей військовим шляхом їм не вдається.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив про це сьогодні, 4 березня, в ефірі телеканалу «Україна 24».

Так, Арестович звернув увагу на вчорашній виступ міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Якщо ми уважно подивимося його, то побачимо, що вони припинили говорити про денацифікацію. Вони навіть не говорили про нейтральний статус. Зараз головне — нерозміщення в Україні окремих видів наступального озброєння, — зазначив Арестович.



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Ще одним моментом Арестович назвав виникнення порозуміння щодо надання гуманітарної допомоги або гуманітарних коридорів в оточених чи постраждалих містах.

Арестович додав, що зараз сторони визначаються із датою та місцем проведення наступного раунду переговорів.