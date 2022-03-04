Обломок ракеты упал во двор президентской дачи Конча-Заспе, фото: Сергей Никифоров

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Ракурс

Обломок ракеты упал во двор президентской дачи в Конча-Заспе Киевской области.

Об этом сегодня, 4 марта, на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты, — отметил Никифоров, опубликовав соответствующий фотоснимок.

Мимо, — процитировал Никифиров слова Зеленского по поводу этого инцидента.

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Напомним, по информации издания The Times, за последнюю неделю на Зеленского были предприняты по меньшей мере три попытки покушения, которые сорвались благодаря сотрудникам российской ФСБ, выступающим против войны с Украиной.