Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обломок ракеты упал во двор президентской дачи Конча-Заспе, фото: Сергей Никифоров

Во двор президентской дачи упал обломок ракеты (ФОТО)

4 мар 2022, 17:33
999

Обломок ракеты упал во двор президентской дачи в Конча-Заспе Киевской области.

Об этом сегодня, 4 марта, на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты, — отметил Никифоров, опубликовав соответствующий фотоснимок.

Мимо, — процитировал Никифиров слова Зеленского по поводу этого инцидента.



.

Обломок ракеты упал во двор президентской дачи Конча-Заспе, фото: Сергей Никифоров

Напомним, по информации издания The Times, за последнюю неделю на Зеленского были предприняты по меньшей мере три попытки покушения, которые сорвались благодаря сотрудникам российской ФСБ, выступающим против войны с Украиной.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров