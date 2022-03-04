Уламок ракети впав на подвір’я президентської дачі Конча-Заспі, фото: Сергій Никифоров

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Ракурс

Уламок ракети впав на подвір’я президентської дачі у Конча-Заспі на Київщині.

Про це сьогодні, 4 березня, на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив прес-секретар президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

На подвір’я президентської дачі у Конча-Заспі впав, ймовірно, уламок ракети, — зазначив Никифоров, опублікувавши відповідний фотознімок.

Мимо, — процитував Никифиров слова Зеленського з приводу цього інциденту.

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Нагадаємо, за інформацією видання The Times, за останній тиждень на Зеленського було скоєно щонайменше три спроби замаху, які зірвалися завдяки співробітникам російської ФСБ, котрі виступають проти війни з Україною.