Від дій агресора в Україні загинули вже близько 150 дітей

https://racurs.ua/ua/n168982-144-dytyny-staly-jertvamy-rosiyskoyi-agresiyi-ce-dani-bez-mariupolya.html

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В Україні через масштабну збройну агресію росії, яка розпочалася 24 лютого, загинули вже 144 дитини. Ще понад 220 дітей поранено. Ці показники не включають дані з оточеного росіянами Маріуполя, котрі ще встановлюються.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждалих дітей в таких регіонах:

Київській області — 68;

Харківській області — 49;

Донецькій області — 54;

Чернігівській області — 38;

Миколаївській області — 30;

Луганській області — 28;

Запорізькій області — 22;

Житомирській області — 15;

Сумській області — 15;

Херсонській області — 25;

Києві — 16.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

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28 березня в Луганській області від отриманих мінно-вибухових травм загинула трирічна дитина;

28 березня внаслідок обстрілу селища в Запорізькій області окупантами поранено три цивільні особи, серед яких дитина.

Крім того, через бомбардування та обстріли пошкоджені 773 заклади освіти, 75 з них повністю зруйновані. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Житомирській, Сумській, Київській, Херсонській областях та в Києві.

У відомстві наголошують, що ці цифри не є остаточними через відсутність можливості огляду місць обстрілів у зоні активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.