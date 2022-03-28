Рашисти на танку навмисно переїхали родину в Сумській області

Рашисти на танку навмисно переїхали родину. Фото: sport24.ru

https://racurs.ua/ua/n168951-rashysty-na-tanku-navmysno-pereyihaly-rodynu-v-sumskiy-oblasti.html

Ракурс

Російські окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини в Україні.

На автодорозі за межами села Чумакове Конотопського району Сумської області рухалась колона військової техніки окупантів. Один із окупантів умисно наїхав танком на пішоходів. Стало це 27 березня близько 17.15. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

.

Внаслідок наїзду загинув 33-річний чоловік, а його дружина та 12-річний син дістали травми. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Запорізькій області російський танк переїхав легковий автомобіль. Воєнний злочин трапився в Оріхівському районі, коли «Таврія» з цивільними, які намагалися виїхати із небезпечної зони, зупинилася на узбіччі.