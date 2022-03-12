Російські нелюди на танку розчавили авто з дитиною. Фото: tsn.ua

https://racurs.ua/ua/n168321-rosiyski-neludy-na-tanku-rozchavyly-avto-z-dytynou-na-zaporijji-video.html

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Російські окупанти продовжують терор проти мирного населення України.

У Запорізькій області танк ЗС Росії переїхав легковий автомобіль. Воєнний злочин трапився в Оріхівському районі на автодорозі між селами Нестерянка та Мирне. «Таврія» з цивільними, які намагалися виїхати із небезпечної зони, зупинився на узбіччі. Російські воєнні злочинці танком переїхали машину. Про це 12 березня повідомила Національна поліції України.

Зазначається, що внаслідок цього загинули двоє дорослих чоловіків, а в палаючій машині згорів неповнолітній хлопчик. Особи загиблих встановлюються.

За фактом нелюдського злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, злочини російських нацистів в Україні регулярно фіксуються на відео. У мережі 12 березня з’явився відеоролик того, як танк окупантів розстріляв з гармати цивільний легковий автомобіль. Внаслідок влучання в машину загинули дідусь та бабуся.