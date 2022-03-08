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Ракурс
Російський танк розстріляв легковик із цивільними. Фото: baltnews.com

Розстріл російським танком легковика з цивільними потрапив на відео

8 бер 2022, 14:35
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Військовий злочин російських нацистів зафіксували на відео.

У мережі з’явився відеоролик того, як танк Збройних сил Росії розстрілює з гармати легковий автомобіль. Відео опубліковане на сторінці Збройних сил України у Twitter.

На кадрах видно, як бордовий «Деу Ланос» зупиняється перед знаком «Стоп» на перехресті. У цей момент на перехресті рухається ворожа техніка, яка їде в протилежний бік. Однак одна бойова машина піхоти (БМП) зупиняється та двічі з гармати відкриває вогонь по легковому автомобілю з мирними мешканцями.

За словами очевидців, внаслідок влучання в автомобіль загинули двоє осіб — дідусь та бабуся.



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Нагадаємо, у Запорізькій області «кадирівці» на танку обстріляли авто «Укрпошти» та переїхали його. На місці загинули чоловік та жінка, які розвозили пенсії та пошту в навколишні села.

Джерело: Ракурс


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