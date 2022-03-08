Розстріл російським танком легковика з цивільними потрапив на відео

Російський танк розстріляв легковик із цивільними. Фото: baltnews.com

https://racurs.ua/ua/n168132-rozstril-rosiyskym-tankom-legkovyka-z-cyvilnymy-potrapyv-na-video.html

Ракурс

Військовий злочин російських нацистів зафіксували на відео.

У мережі з’явився відеоролик того, як танк Збройних сил Росії розстрілює з гармати легковий автомобіль. Відео опубліковане на сторінці Збройних сил України у Twitter.

На кадрах видно, як бордовий «Деу Ланос» зупиняється перед знаком «Стоп» на перехресті. У цей момент на перехресті рухається ворожа техніка, яка їде в протилежний бік. Однак одна бойова машина піхоти (БМП) зупиняється та двічі з гармати відкриває вогонь по легковому автомобілю з мирними мешканцями.

За словами очевидців, внаслідок влучання в автомобіль загинули двоє осіб — дідусь та бабуся.

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❗❗❗Розстріл цивільного авто з людьми ��російськими загарбниками! pic.twitter.com/zYU9sxh1Gr — ��Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 8, 2022

Нагадаємо, у Запорізькій області «кадирівці» на танку обстріляли авто «Укрпошти» та переїхали його. На місці загинули чоловік та жінка, які розвозили пенсії та пошту в навколишні села.