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Кількість українських біженців збільшилася до 2 млн осіб. Фото:

Кількість українських біженців збільшилася до 2 млн осіб — ООН

8 бер 2022, 14:07
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Кількість біженців, які рятуються від російського вторгнення в Україну, зараз збільшилася до 2 млн осіб.

Найбільше громадян України покинути територію держави через польський кордон. Також українці виїжджали до Словаччини та Угорщини. Про це 8 березня заявив глава агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН Філіппо Гранді, повідомляє Reuters.

Сьогодні відтік біженців з України сягає 2 млн осіб, — зазначив Гранді.

В ООН зазначили, що до Польщі виїхали 1,2 млн осіб. Ще 190 тис. громадян виїхали до Угорщини, а 140 тис. українців — до Словаччини.



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Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 7 березня заявив, що українці зможуть на законних підставах жити й працювати у Польщі 18 місяців. Потім термін перебування біженців з України у цій державі може бути продовжений ще на стільки ж часу.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


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