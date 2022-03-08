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Кількість українських біженців збільшилася до 2 млн осіб. Фото:
Кількість українських біженців збільшилася до 2 млн осіб — ООНhttps://racurs.ua/ua/n168131-kilkist-ukrayinskyh-bijenciv-zbilshylasya-do-2-mln-osib-oon.htmlРакурс
Кількість біженців, які рятуються від російського вторгнення в Україну, зараз збільшилася до 2 млн осіб.
Найбільше громадян України покинути територію держави через польський кордон. Також українці виїжджали до Словаччини та Угорщини. Про це 8 березня заявив глава агентства ООН у справах біженців УВКБ ООН Філіппо Гранді, повідомляє Reuters.
Сьогодні відтік біженців з України сягає 2 млн осіб, — зазначив Гранді.
В ООН зазначили, що до Польщі виїхали 1,2 млн осіб. Ще 190 тис. громадян виїхали до Угорщини, а 140 тис. українців — до Словаччини.
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Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 7 березня заявив, що українці зможуть на законних підставах жити й працювати у Польщі 18 місяців. Потім термін перебування біженців з України у цій державі може бути продовжений ще на стільки ж часу.
Джерело: Reuters