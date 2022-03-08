Знищена колона ворога на Київщині, фото: Держспецзв’язку

https://racurs.ua/ua/n168130-na-kyyivschyni-zavdyaky-chat-botu-znyschyly-kolonu-voroga-foto.html

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На Київщині завдяки повідомленням про пересування ворона, надісланим на офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot знищено колону ворожої техніки з позначками «V».

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв’язку.

Зазначається, що отримані дані перевірила СБУ, після чого їх передали військовим.

Результат — на фото: полум’яні «привіти» окупантам. Тож як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше «завдання буде виконане» точно — ми знищимо їх! — наголошують у відомстві та закликають і надалі інформувати через чат-бот про переміщення ворожої техніки та ДРГ.



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