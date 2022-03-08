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Ракурс
Уничтоженная колонна врага на Киевщине, фото: Госспецсвязи

На Киевщине благодаря чат-боту уничтожили колонну врага (ФОТО)

8 мар 2022, 13:57
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На Київщині завдяки повідомленням про пересування ворона, надісланим на офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot знищено колону ворожої техніки з позначками «V».

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв’язку.

Зазначається, що отримані дані перевірила СБУ, після чого їх передали військовим.

Результат — на фото: полум’яні «привіти» окупантам. Тож як би вони не маркували свої бойові машини, ми знаємо, що наше «завдання буде виконане» точно — ми знищимо їх! — наголошують у відомстві та закликають і надалі інформувати через чат-бот про переміщення ворожої техніки та ДРГ.



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Прохання надсилати дані чітко і структуровано з максимально точними позначеннями часу та геолокацій, — наголошується в повідомленні.

Уничтоженная колонна врага на Киевщине, фото: Госспецсвязи

Источник: Ракурс


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