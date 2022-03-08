Компания Shell отказывается от закупки российской нефти, фото: Pikabu

https://racurs.ua/n168129-shell-otkazyvaetsya-ot-rossiyskoy-nefti.html

Ракурс

Shell, британсько-нідерландська компанія з нафтогазової сфери, відмовляється від закупівлі російської нафти та газу, а також повністю йде з ринку РФ, зупиняючи понад 400 АЗС у цій країні.

Компанія заявляє, що дотримується нових правил британського уряду, повідомляє нідерландське видання nu.nl.

Зазначається, що це рішення було ухвалене після різкої критики, з якою Shell зіткнулася, купивши партію російської нафти через нафтотрейдера Trafigura зі значною знижкою той час, як світові компанії йдуть з Росії через її напад на Україну.

Shell захищалася, заявляючи, що їй потрібна нафта для задоволення попиту споживачів. Компанія також оголосила, що прибуток, отриманий від нафти, буде переданий жертвам російського вторгнення.

Ми глибоко усвідомлюємо, що, хоча це рішення було прийнято з забезпеченням доставки як найважливішим фактором, воно було неправильним, — визнав генеральний директор Бен ван Берден.



.



Інші енергетичні компанії, такі як BP, ExxonMobil і TotalEnergies, також вирішили в останні тижні припинити свою діяльність в Росії.

Джерело: nu. nl