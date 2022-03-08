Эвакуация в Украине. Фото: УП

https://racurs.ua/n168128-zelenskiy-raskritikoval-organizaciu-krasnyy-krest-detali.html

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Международная организация Красный Крест запретила использовать свои эмблемы на украинских гуманитарных автомобилях.

Эти машины используются для эвакуации мирных жителей из городов, которые российские оккупанты чаще всего обстреливают и бомбят. Зато украинская власть обещает не допустить того, чтобы на украинцах поставили крест. Об этом 8 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

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Вы знаете, мне сказали, что Красный крест, международный Красный крест запрещает нам использовать эмблему на этих машинах, которые выполняют эти гуманитарные миссии. Запрещает красный крест, будто это их собственность. И это показательно, это говорит очень много о том, что некоторые люди очень влиятельные решили поставить крест на украинцах. Но мы этого не допустим, и я этого не допущу, — отметил глава государства.

Напомним, 8 марта российские оккупанты снова сорвали эвакуацию жителей Мариуполя по гуманитарному коридору. Для эвакуации жителей города по единому маршруту защитники расчистили дороги от мин, сняли инженерные заграждения и тому подобное. Однако оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. В штабе ООС считают, что такие действия России являются ничем иным, как геноцидом народа Украины и уверяют, что преступления оккупантов не останутся безнаказанными.