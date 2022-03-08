Эвакуация Мариуполя сорвана — враг начал атаку по гуманитарному коридору

Мариуполь – один из эпицентров боевых действий, фото: «Факты»

https://racurs.ua/n168124-evakuaciya-mariupolya-sorvana-vrag-nachal-ataku-po-gumanitarnomu-koridoru.html

Ракурс

Окупанти знову зірвали евакуацію жителів Маріуполя по гуманітарному коридору.

Про це сьогодні, 8 березня, повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що для евакуації жителів міста по єдиному маршруту оборонці Маріуполя вжили низку заходів — розчистили дороги від мін, зняли інженерні загородження тощо.

Проте, окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору, — наголошується в повідомленні.



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У штабі ООС наголошують, що такі дії Росії є нічим іншим, як геноцидом народу України і запевняють, що злочини окупантів не залишаться безкарними.

Нагадаємо, Маріуполь був одним з п’яти міст, щодо якого російські окупанти заявили про готовність відкрити з 10.00 8 березня гуманітарний коридор для евакуації населення.