Евакуацію Маріуполя зірвано — ворог почав атаку по гуманітарному коридору

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Маріуполь – один з епіцентрів бойових дій, фото: «Факти»
Евакуацію Маріуполя зірвано — ворог почав атаку по гуманітарному коридоруhttps://racurs.ua/ua/n168124-evakuaciu-mariupolya-zirvano-vorog-pochav-ataku-po-gumanitarnomu-korydoru.htmlРакурс
Окупанти знову зірвали евакуацію жителів Маріуполя по гуманітарному коридору.
Про це сьогодні, 8 березня, повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
Зазначається, що для евакуації жителів міста по єдиному маршруту оборонці Маріуполя вжили низку заходів — розчистили дороги від мін, зняли інженерні загородження тощо.
Проте, окупанти не випустили дітей, жінок, літніх людей з міста. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору, — наголошується в повідомленні..
У штабі ООС наголошують, що такі дії Росії є нічим іншим, як геноцидом народу України і запевняють, що злочини окупантів не залишаться безкарними.
Нагадаємо, Маріуполь був одним з п’яти міст, щодо якого російські окупанти заявили про готовність відкрити з 10.00 8 березня гуманітарний коридор для евакуації населення.