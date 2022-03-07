Окупанти пообіцяли режим "тиші" для гуманітарних коридорів у п'яти містах

https://racurs.ua/ua/n168110-okupanty-poobicyaly-rejym-tyshi-dlya-gumanitarnyh-korydoriv-u-p-yaty-mistah.html

Ракурс

Російські окупанти заявили, що готові відкрити гуманітарні коридори для евакуації населення п’яти міст України.

Йдеться про Київ, Харків, Маріуполь, Суми та Чернігів. Такий режим рашисти обіцяють з 10.00 8 березня.

Інформацію розповсюдило російське державне видання «РИА Новости».

Окупанти обіцяють не стріляти, щоб населення вийшло з цих п’яти міст, але ані маршруту коридорів, ані механізми забезпечення припинення вогню росіяни не повідомили.

.

Нагадаємо, що у попередні дні росіяни зривали евакуацію цивільних, а в Ірпені під час виводу громадян із житлових районів загинули чи були поранені кілька десятків людей.

Про ймовірні домовленості в гуманітарній сфері сьогодні могли домовитися учасники третього раунду консультацій Києва та Москви. Член української делегації Михайло Подоляк повідомив, що сторони узгодили певні логістичні моменти щодо забезпечення гуманітарних коридорів у містах, які опинилися оточені окупаційними військами РФ або постраждали від ракетних та авіаційних ударів.