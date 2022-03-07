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Ракурс
Третій тур переговорів Києва та Москви - про що домовилися з Мордором

Третій тур переговорів Києва та Москви — про що домовилися з Мордором

7 бер 2022, 20:03
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Завершився третій раунд перемовин між Україною та Росією. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що є певні зрушення в питанні гуманітарних коридорів. У політичному плані жодних домовленостей немає, але консультації продовжаться.

Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів. По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. Результатів, які суттєво покращують ситуацію, наразі немає, — розповів Подоляк у Твіттер.

Раніше «Ракурс» повідомляв, які вимоги висувала Росія до України на переговорах у Біловезькій пущі.

Джерело: Ракурс


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