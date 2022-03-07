Третий тур переговоров Киева и Москвы — о чем договорились с Мордором

https://racurs.ua/n168094-tretiy-tur-peregovorov-kieva-i-moskvy-o-chem-dogovorilis-s-mordorom.html

Ракурс

Завершився третій раунд перемовин між Україною та Росією. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що є певні зрушення в питанні гуманітарних коридорів. У політичному плані жодних домовленостей немає, але консультації продовжаться.

Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів. По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. Результатів, які суттєво покращують ситуацію, наразі немає, — розповів Подоляк у Твіттер.

Раніше «Ракурс» повідомляв, які вимоги висувала Росія до України на переговорах у Біловезькій пущі.