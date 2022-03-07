Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Третий тур переговоров Киева и Москвы — о чем договорились с Мордором

Третий тур переговоров Киева и Москвы — о чем договорились с Мордором

7 мар 2022, 20:03
999

Завершився третій раунд перемовин між Україною та Росією. Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що є певні зрушення в питанні гуманітарних коридорів. У політичному плані жодних домовленостей немає, але консультації продовжаться.

Є невеликі позитивні зрушення щодо покращення логістики гуманітарних коридорів. По базовому політичному блоку врегулювання разом із припиненням вогню та гарантіями безпеки інтенсивні консультації продовжені. Результатів, які суттєво покращують ситуацію, наразі немає, — розповів Подоляк у Твіттер.

Раніше «Ракурс» повідомляв, які вимоги висувала Росія до України на переговорах у Біловезькій пущі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров