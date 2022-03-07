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Ракурс
Шмигаль назвав кількість українців, які повернулися з-за кордону

Шмигаль назвав кількість українців, які повернулися з-за кордону через війну

7 бер 2022, 19:56
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До України через війну вже повернулось понад 140 тис. людей. Більшість з них — чоловіки.

Українці готові працювати заради перемоги, — повідомив під час брифінгу 7 березня сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, — Ми пишаємось цими людьми. Вони готові не лише захищати свої домівки, але і працювати заради перемоги.

Відповідно до даних ООН, з України вже виїхали понад 1,5 млн українців, до Польщі прибуло понад 800 тис. осіб.



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Захід очікує, що до Євросоюзу можуть прибути до 5 млн українців. Під час міграційної кризи, причиною якої була війна РФ у Сирії, до ЄС у 2014−2015 рр. прибуло до 2 млн осіб.

Джерело: Ракурс


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