Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Шмигаль назвав кількість українців, які повернулися з-за кордону
Шмигаль назвав кількість українців, які повернулися з-за кордону через війнуhttps://racurs.ua/ua/n168093-shmygal-nazvav-kilkist-ukrayinciv-yaki-povernulysya-z-za-kordonu-cherez-viynu.htmlРакурс
До України через війну вже повернулось понад 140 тис. людей. Більшість з них — чоловіки.
Українці готові працювати заради перемоги, — повідомив під час брифінгу 7 березня сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, — Ми пишаємось цими людьми. Вони готові не лише захищати свої домівки, але і працювати заради перемоги.
Відповідно до даних ООН, з України вже виїхали понад 1,5 млн українців, до Польщі прибуло понад 800 тис. осіб.
.
Захід очікує, що до Євросоюзу можуть прибути до 5 млн українців. Під час міграційної кризи, причиною якої була війна РФ у Сирії, до ЄС у 2014−2015 рр. прибуло до 2 млн осіб.