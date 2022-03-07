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Українці зможуть жити і працювати у Польщі на законних підставах до трьох років
Біженці у Польщі — Варшава оголосила умови приймання українцівhttps://racurs.ua/ua/n168087-bijenci-u-polschi-varshava-ogolosyla-umovy-pryyomu-ukrayinciv.htmlРакурс
Українці зможуть на законних підставах жити й працювати у Польщі 18 місяців. Згодом термін перебування наших громадян у цій державі може бути продовжений ще на стільки ж часу.
Про це повідомило МВС з посиланням на прем'єра Польщі Матеуша Моравецького.
Наразі до Польщі приїхало вже понад 1 млн біженців. Загалом громадяни України зможуть пробути у Польщі до трьох.
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Інші умови, які створює уряд Польщі для українців і тих поляків, які прийматимуть біженців, такі:
- громадяни України зможуть спокійно працювати у Польщі;
- термін перебування може бути продовжений ще на 18 місяців, загалом громадяни України зможуть пробути у Польщі до трьох років;
- поляки, які приймають в себе українських біженців, отримають фінпідтримку від держави — 8,7 дол. на день, або близько приблизно 263дол. місяць;
- українці матимуть доступ до держпослуг на загальних підставах.