Українці зможуть жити і працювати у Польщі на законних підставах до трьох років

https://racurs.ua/ua/n168087-bijenci-u-polschi-varshava-ogolosyla-umovy-pryyomu-ukrayinciv.html

Ракурс

Українці зможуть на законних підставах жити й працювати у Польщі 18 місяців. Згодом термін перебування наших громадян у цій державі може бути продовжений ще на стільки ж часу.

Про це повідомило МВС з посиланням на прем'єра Польщі Матеуша Моравецького.