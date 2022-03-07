Беженцы в Польше — Варшава объявила условия приема украинцев

https://racurs.ua/n168087-bejency-v-polshe-varshava-obyavila-usloviya-priema-ukraincev.html

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Українці зможуть на законних підставах жити й працювати у Польщі 18 місяців. Згодом термін перебування наших громадян у цій державі може бути продовжений ще на стільки ж часу.

Про це повідомило МВС з посиланням на прем'єра Польщі Матеуша Моравецького.