США и ЕС прекратили поставлять в Россию наличные доллары и евро

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США та ЄС припинили постачати до Росії долари та євро готівкою. У РФ можна купити іноземну валюту лише на чорному ринку. Різниця між реальним та офіційним курсом рубля становить 35%.

Тим часом Аудиторська компанія Deloitte теж оголосила про припинення роботи в Росії. Таким чином з РФ вийшли всі компанії «Великої четвірки» — Deloitte, Ernst & Young, PwC та KPMG. Ці компанії надають аудиторські та консалтингові послуги та визнані у всьому світі.

Курс рубля 7 березня обвалився щодо долара та євро до рекордних позначок.

Про це свідчать дані позабіржового ринку Forex.

Увечері долар коштував 150 рублів, євро торгувався по 164,5 руб. За добу євро та долар зміцнилися на 22−23%.

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4 березня Банк Росії знизив офіційні курси долара та євро до 105,8124 та 116,5312 руб. відповідно, повідомлялося, що вони діятимуть із 5 березня.

ЦБ призупинив торги на всіх ринках Московської біржі до 9 березня.