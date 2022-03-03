З початку війни з України виїхали близько 1 млн осіб. Фото: ФБ .О.Попков

https://racurs.ua/ua/n167879-pidsumok-tyjnya-viyny-milyon-bijenciv.html

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Глава агентства ООН у справах біженців Філіппо Гранді озвучив у Твіттері кількість біженців з України — близько мільйона осіб. Так, щодня від 10 до 15 тис. осіб в’їжджають до Словаччини через три основні пункти перетину кордону.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини на вчора офіційно зареєструвало 5 тис. 309 біженців, проте реальне число їх напевно значно більше. Прес-секретар МВС Німеччини Максиміліан Каль запевнив, що країна готова прийняти і розмістити всіх. Німеччина приймає українських біженців за спрощеною процедурою, розробленою в Євросоюзі після воєн на Балканах і ще жодного разу не застосовувалася. Притулок надається автоматично, віза для в’їзду не потрібна. Про це повідомляє видання Deutche Welle.

Польща теж приймає всіх біженців, їм не потрібен закордонний паспорт, підходять будь-які документи. До Польщі, додамо, йде найбільший потік біженців. В Угорщині, Румунії, Молдові волонтери активно готуються прийняти українців, які втекли від війни. Багато надають своє житло, збирають необхідні гроші і речі.

У Брюсселі Єврокомісія має намір задіяти директиву про тимчасовий захист: біженцям з України будуть надані тимчасова посвідка на проживання, доступ до ринку праці та освіти в країнах ЄС.

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Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних справ Мартін Гріффітс заявив, що понад 160 тис. осіб стали внутрішньо переміщеними особами.

Нагадаємо, комісар ЄС з кризового врегулювання Янез Ленарчич зазначив, що за даними ООН, якщо війна в Україні продовжиться, то «буде приблизно 18 млн українців, які постраждають у гуманітарному плані — чи то в самій Україні, чи в сусідніх країнах».