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Ракурс
Росія вимагає від України виконати низку вимог, фото: «Главком»

Свій прем'єр та територіальні поступки — Грозєв назвав умови РФ на переговорах

7 бер 2022, 16:43
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Христо Грозєв, засновник проекту журналістських розслідувань Bellingcat, розповів, які вимоги висуває Росія до України на переговорах.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Твіттері, посилаючись на два наближені до переговорів джерела.

За інформацією Грозєва, Росія вимагає:



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  • призначити одного з лідерів ОПЗЖ Юрія Бойка прем'єр-міністром, при цьому Володимир Зеленський залишається проформою президента;
  • визнати так звані ЛНР та ДНР та анексію Криму;
  • відмовитися від НАТО.

Зеленський сказав їх категоричне «ні!», — зазначив Грозєв.

Джерело: Ракурс


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