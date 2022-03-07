Росія вимагає від України виконати низку вимог, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n168079-sviy-premier-ta-terytorialni-postupky-groziev-nazvav-umovy-rf-na-peregovorah.html

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Христо Грозєв, засновник проекту журналістських розслідувань Bellingcat, розповів, які вимоги висуває Росія до України на переговорах.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Твіттері, посилаючись на два наближені до переговорів джерела.

За інформацією Грозєва, Росія вимагає:

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призначити одного з лідерів ОПЗЖ Юрія Бойка прем'єр-міністром, при цьому Володимир Зеленський залишається проформою президента;

визнати так звані ЛНР та ДНР та анексію Криму;

відмовитися від НАТО.