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Росія вимагає від України виконати низку вимог, фото: «Главком»
Свій прем'єр та територіальні поступки — Грозєв назвав умови РФ на переговорахhttps://racurs.ua/ua/n168079-sviy-premier-ta-terytorialni-postupky-groziev-nazvav-umovy-rf-na-peregovorah.htmlРакурс
Христо Грозєв, засновник проекту журналістських розслідувань Bellingcat, розповів, які вимоги висуває Росія до України на переговорах.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Твіттері, посилаючись на два наближені до переговорів джерела.
За інформацією Грозєва, Росія вимагає:
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- призначити одного з лідерів ОПЗЖ Юрія Бойка прем'єр-міністром, при цьому Володимир Зеленський залишається проформою президента;
- визнати так звані ЛНР та ДНР та анексію Криму;
- відмовитися від НАТО.
Зеленський сказав їх категоричне «ні!», — зазначив Грозєв.